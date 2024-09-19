Заместитель главы Рузского округа провела встречу с жителями поселка Кожино

19 сентября заместитель главы Рузского городского округа Инна Лапшина провела встречу с жителями поселка Кожино. В ходе встречи обсуждались вопросы содержания многоквартирных домов и придомовых территорий, сообщает пресс-служба администрации горокруга.

Такие встречи проводятся регулярно в Рузском округе с целью получения управляющей организацией обратной связи от жильцов по актуальным вопросам, решения имиджевых задач и определения приоритетных проблем жилого дома, требующих оперативного вмешательства.

Участие жителей очень важно в процессе принятия решений, касающихся благоустройства и обслуживания территории. Подобные встречи позволяют выявить проблемы, которые могут быть решены только на уровне администрации.

Во время встречи жители смогли задать интересующие их вопросы и высказать свои предложения по улучшению ситуации. Они также получили информацию о том, какие работы планируются в будущем.

Губернатор Московской области Андрей Воробьев поручил членам правительства региона и главам горокругов внимательно относиться к поручениям жителей и их обращениям по разным вопросам.

«Прошу серьезно отнестись к уязвимым и чувствительным местам, которые беспокоят жителей. Я очень надеюсь, что у каждого есть все необходимые ресурсы для того, чтобы в этот период, по-своему сложный, мы прошли с весьма заметными переменами», — сказал глава региона.