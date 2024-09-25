Законопроект об ответственности за пропаганду чайлдфри внесут в Госдуму в среду

Депутат Эльвира Аиткулова заявила, что законопроект об ответственности за пропаганду чайлдфри (добровольный отказ от рождения детей) внесут в Госдуму РФ в среду, сообщает РИА Новости .

По ее словам, законопроект разрабатывался совместно с депутатами «Единой России». Он поступит в Госдуму в среду. В процессе будут задействованы и депутаты из других фракций.

Ранее спикер Госдумы РФ Вячеслав Володин отметил, что законопроект о запрете пропаганды чайлдфри в России предполагает штрафы. Так, для физлиц они будут составлять до 400 тыс. рублей.

Также с предложением о полном запрете движения чайлдфри в РФ ранее выступала председатель Совфеда Валентина Матвиенко. По ее словам, оно не соответствует сохранению традиционных ценностей.