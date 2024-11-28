Закон об ограничении продажи алкоголя принят в Вологодской области

Депутаты Законодательного собрания Вологодской области одобрили новый закон, который ограничивает продажу алкогольной продукции. Он начнет действовать с 1 марта 2025 года, сообщает «Бриф24» .

На очередной сессии ЗакСа народные избранники проголосовали. Законопроект получил поддержку от 24 депутатов, против выступили двое, а один воздержался.

Губернатор Георгий Филимонов стал инициатором этих изменений. Он неоднократно подчеркивал важность здоровья для жителей Русского Севера. В соответствии с этим, губернатор предложил установить ограничение на продажу алкоголя, разрешив его реализацию только в определенные часы. В будние дни спиртное можно будет продавать только с 12:00 до 14:00. В выходные и праздничные дни продажа алкоголя будет разрешена без ограничений.

«Законопроект не нарушает образ жизни и бытовые привычки части вологжан. Это рамки здравого смысла, щадящий и либеральный режим ограничений», — отметил Филимонов.