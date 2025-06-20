Захарова: 100 украинских детей из списка Киева нашлись в Германии
Фото - © Министерство иностранных дел Российской Федерации
Более 100 детей из украинского списка, в похищении которых Киев обвинял Россию, нашлись в Германии. Об этом заявила официальный представитель МИД Мария Захарова на ПМЭФ, сообщает РИА Новости.
Она отметила, что страны Северной Европы даже не знают точного количества украинских детей, пропавших на их территории. По словам Захаровой, тысячи ребят из Украины пересекли границу с Польшей, стали жить в республике, но перестали ходить школу, из-за чего Варшава сейчас бьет тревогу.
«И где они (дети — ред.), никто понятия не имеет», — сказала Захарова.
Она также добавила, что власти европейских стран изымают детей из украинских семей.
В рамках российско-украинских переговоров в Стамбуле 2 июня Киев передал Москве список из 339 детей, которые якобы были похищены.
Ранее стало известно, что Украина вывозит детей с освобождаемых российскими войсками территорий в Европу. Киев насильственно разлучает украинские семьи, заявил депутат Госдумы Виктор Водолацкий.