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Захарова: 100 украинских детей из списка Киева нашлись в Германии

Более 100 детей из украинского списка, в похищении которых Киев обвинял Россию, нашлись в Германии. Об этом заявила официальный представитель МИД Мария Захарова на ПМЭФ, сообщает РИА Новости .

Она отметила, что страны Северной Европы даже не знают точного количества украинских детей, пропавших на их территории. По словам Захаровой, тысячи ребят из Украины пересекли границу с Польшей, стали жить в республике, но перестали ходить школу, из-за чего Варшава сейчас бьет тревогу.

«И где они (дети — ред.), никто понятия не имеет», — сказала Захарова.

Она также добавила, что власти европейских стран изымают детей из украинских семей.

В рамках российско-украинских переговоров в Стамбуле 2 июня Киев передал Москве список из 339 детей, которые якобы были похищены.

Ранее стало известно, что Украина вывозит детей с освобождаемых российскими войсками территорий в Европу. Киев насильственно разлучает украинские семьи, заявил депутат Госдумы Виктор Водолацкий.