Загоревшееся во Фрязине здание не проверяли на пожарную безопасность 7 лет

В последний раз проверку на пожарную безопасность в бывшем здании НИИ «Платан» в подмосковном Фрязине проводили в 2017 году, сообщает ТАСС .

Стали доступны данные системы СПАРК, в которых говорится о последней проверке на пожарную безопасность здания. Согласно документам, 7 лет назад состоялась внеплановая проверка, а до этого — плановая.

В ходе давней проверки выявили 13 нарушений требований пожарной безопасности. В здании отсутствовали системы автоматической пожарной сигнализации, оповещения и управления эвакуацией. Также в документах указано, что некоторые пути эвакуации были завалены различным хламом.

Нарушения в здании также ранее выявляли Роспотребнадзор и Ростехнадзор.

По данным ТАСС, отсутствие проверки, вероятно, было связано с тем, что здание не относится к категории высокого и чрезвычайно высокого риска.

В понедельник загорелось девятиэтажное здании во Фрязине. В результате пожара, по предварительным данным, погибли 8 человек.

Губернатор Подмосковья Андрей Воробьев ранее сообщил, что сейчас медики борются за жизнь пострадавшего в пожаре. Мужчина находится в тяжелом состоянии и подключен к аппарату ИВЛ.