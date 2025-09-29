Загадочное пятно на воде обнаружили в центре на Москва-реке

Загадочные сливы неизвестных жидкостей обнаружили в Водоотводном канале в центре российской столицы. Об этом сообщает « Осторожно, Москва ».

Очевидцы рассказали о загадочных разводах в воде. Они были белого цвета.

Разводы заметили в Водоотводном канале рядом с Озерковской набережной. Причина возникновения явления не называется. Слив обнаружили в одном месте.

Ранее тело утонувшей девушки обнаружили рядом с Москвой-рекой в районе Братеево. Она была в одежде. По предварительной информации, это значит, что девушка утонула не во время плаванья. Личность и возраст утонувшей не раскрывали.

Подписывайтесь на РИАМО в MAX.