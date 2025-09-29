Тело одетой утопленницы нашли у берега Москвы-реки

сегодня в 16:29

В столичном районе Братеево обнаружили труп утонувшей женщины. Тело находилось у Москвы-реки, сообщает агентство «Москва» .

Погибшая не была раздета — предварительно, это исключает версию утопления во время плавания.

По данным РЕН ТВ, женщину нашли в воде на улице Борисовские Пруды. На месте происшествия работают экстренные службы и полиция.

Личность и возраст погибшей пока не озвучиваются. Прочие подробности выясняются.

Ранее спасатели выловили полумертвую женщину из Яузы и смогли привести ее в чувства.



Подписывайтесь на канал РИАМО в MAX.