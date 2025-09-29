Тело одетой утопленницы нашли у берега Москвы-реки
Фото - © Игорь Низов / Фотобанк Лори
В столичном районе Братеево обнаружили труп утонувшей женщины. Тело находилось у Москвы-реки, сообщает агентство «Москва».
Погибшая не была раздета — предварительно, это исключает версию утопления во время плавания.
По данным РЕН ТВ, женщину нашли в воде на улице Борисовские Пруды. На месте происшествия работают экстренные службы и полиция.
Личность и возраст погибшей пока не озвучиваются. Прочие подробности выясняются.
Ранее спасатели выловили полумертвую женщину из Яузы и смогли привести ее в чувства.
