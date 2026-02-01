Задержаны россияне, подозреваемые в убийстве владельца наркошопа в Таиланде

В Таиланде задержали двух граждан России по подозрению в убийстве владельца наркошопа. Подозреваемые пытались скрыться в Бангкоке, сообщает SHOT .

Местная полиция арестовала 35-летнего Ярослава Д. и 38-летнего Дмитрия М. Их подозревают в жестоком убийстве и расчленении 30-летнего Михаила Е., с которым они отправились на деловую встречу, после чего он исчез.

После расправы Ярослав и Дмитрий скрывались в отеле в тайской столице, где их и задержали. Россиянам уже предъявлены обвинения в убийстве, укрывательстве тела и вымогательстве.

Ранее стало известно, что тело пропавшего месяц назад владельца наркошопа Михаила Е. обнаружили в Паттайе. Россиянина расчленили и захоронили в пяти разных местах недалеко от пруда Сой Пхаттанакан.

