По словам Блэка, взаимоотношения между Россией и США сейчас «не очень хорошие». Когда американским президентом был Дональд Трамп, они были лучше. Сержант добавил, что НАТО ведет себя агрессивно, а РФ только пытается защитить себя.

«Я думаю, что НАТО ведет себя довольно агрессивно, честно говоря. Я очевидно понимаю позицию России. Вы же знаете, что они хотят защитить свою страну» Гордон Блэк сержант армии США

Гордон добавил, что Байден не справляется с ситуацией, при нем она обостряется. Также Блэк вспомнил про Корею, где есть «пакт против Китая».

Ранее военного, который в частном порядке прибыл во Владивосток из Южной Кореи, задержали по подозрению в краже и избиении россиянки, к которой тот и приехал в гости.

В Пентагоне уже начали расследование дела.