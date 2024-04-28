Задержанный кум экс-замминистра обороны Иванова владел землей за 130 млн руб

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Задержанный кум бывшего замминистра обороны РФ Тимура Иванова Сергей Бородин оказался еще и соседом по усадьбе. Стоимость земельного участка Бородина составляет 130 млн рублей, сообщает Mash .

Согласно документам, в 2021 году Бородину подарили 4 земельных участках в коттеджном поселке Тверской области. Их общая площадь составляет 6,4 тыс. кв м.

Ранее стало известно, что Сергей Бородин владел огромным пентхаусом в центре Москвы, стоимость такого жилья составляет порядка 600 млн рублей. Бородин является одним из самых близких друзей Иванова.

Тимура Иванова задержали 23 апреля на рабочем месте. Сейчас он находится в СИЗО «Лефортово». Мужчину обвиняют в получении взятки в особо крупном размере. Суд арестовал имущество, счета и активы экс-замминистра и его ближайших родственников.

Иванов занимался вопросами строительства и капремонта объектов. 24 апреля глава Минобороны РФ Сергей Шойгу отстранил Иванова от исполнения обязанностей.