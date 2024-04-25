Задержанный кум экс-замминистра обороны Иванова жил в пентхаусе в центре Москвы

Бородин является одним из самых близких друзей Иванова. Мужчина крестил его детей и помогал брать взятки. Предприниматель купил апартаменты премиум-класса в ЖК «Кадашевские палаты», который находится в реконструированном особняке XVIII века недалеко от Третьяковской галереи. Общая площадь составляет 600 кв. м.

В 2019 году Бородин приобрел загородный земельный участок площадью 1,5 тыс. кв. м. Он находится в подмосковной деревне Липки. Дом там построить мужчина не успел.

Кроме того, в 2021 году он купил 12 участков в элитном поселке Панкратово, который находится на берегу Волги. Еще у него в собственности были иномарки Audi A3 Limousine и BMW X5 xDrive40i. Как только началось расследование по взяткам, бизнесмен стал избавляться от имущества и продал машины.

У Бородина ранее был совместный бизнес с экс-женой замминистра обороны Светланой Захаровой (Маниович). Предприниматели вместе владели микрофинансовой компанией, которая выдавала потребкредиты. От данного дела они избавились.

Иванова задержали 23 апреля на рабочем месте. Сейчас он находится в СИЗО «Лефортово». Мужчину обвиняют в получении взятки в особо крупном размере. Суд арестовал имущество, счета и активы экс-замминистра и его ближайших родственников.