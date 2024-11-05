Задержан подмосковный живодер, протащивший двух собак на авто по асфальту

Сотрудники правоохранительных органов нашли и задержали 51-летнего мужчину, который в сентябре 2024 года привязал к автомобилю двух собак, после чего протащил их по асфальту, сообщила пресс-служба прокуратуры Московской области .

В ближайшее время суд изберет меру пресечения для мужчины, который жестоко обращался с животными. На заседании будет присутствовать представитель Мытищинской городской прокуратуры, на контроле которой находится ход расследования этого дела.

Факт жестокого обращения с собаками в Подмосковье зафиксировали камеры наружного наблюдения, после чего запись попала в Сеть. Правоохранители по номерам машины выяснили ее владельца, затем начали его искать.

Ранее в Подмосковье агрессивный пенсионер застрелил соседскую собаку, после чего привязал ее к авто и так же, на глазах сельчан, протащил по проселочной дороге.