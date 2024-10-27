В Подмосковье дед убил чужую собаку и протащил ее тело по дороге на авто

В подмосковной деревне Пустые Меленки Клинского района местные жители рассказали, что 72-летний пенсионер застрелил соседскую собаку, затем привязал ее тело к своей машине и протащил по деревенской дороге на глазах жильцов, пишет SHOT .

Один из местных жителей снял происходящее на видео. На жестких кадрах видно уже убитую черную собаку, которая за шею привязана к бамперу легкового автомобиля. Когда очевидец происшествия сказал пенсионеру, что из-за случившегося у него будут проблемы, тот огрызнулся в ответ и уехал в неизвестном направлении.

По словам жителей деревни, пенсионер не в первый раз проявляет агрессию. Они утверждают, что мужчина ставит по населенному пункту капканы, а летом запрещает купаться в местном пруду.

После убийства собаки жители деревни решили написать коллективное заявление в полицию.