«За покушением стоит СБУ»: Прозоров прокомментировал попытку своего убийства

Бывший сотрудник СБУ полковник Василий Прозоров заявил, что совершенная в Москве попытка его убийства является далеко не первой, а стоят за ней его бывшие коллеги, сообщает ТАСС .

Прозоров рассказал журналистам, что с 2019 года регулярно получает сообщения о готовящихся на него покушениях. Все началось, когда он появился в медийном поле.

«С момента, как я выступил в 2019 году на пресс-конференции, вышел в медийное поле, в такое открытое пространство, так стала приходить информация, что да, пытаются, ищут, разрабатывают меня с целью ликвидации. В принципе ничего нового и удивительного, это уже неотъемлемая часть моей жизни», — заявил Прозоров.

Экс-сотрудник СБУ отметил, что после попытки убить его в Москве чувствует себя хорошо. Он знает, что покушение готовили его бывшие украинские коллеги. Один из организаторов преступления в настоящее время живет в Варшаве.

Прозорова пытались убить в его машине с помощью бомбы, но ничего не вышло. Пострадавший не получил серьезных повреждений, а ФСБ удалось быстро задержать подозреваемого в преступлении.