сегодня в 02:59

WSJ: взорвавшиеся пейджеры «Хезболлы» были из недавно закупленной партии

Взорвавшиеся в Ливане пейджеры входили в новую партию устройств, которая была недавно получена движением «Хезболла», пишет РИА Новости со ссылкой на Wall Street Journal.

«Многие из использованных пейджеров происходили из новой партии, которую группа получила на днях», — говорится в публикации.

По словам представителя группировки, устройствами пользовались многие члены «Хезболлы». Он считает, что причиной взрывов стала вредоносная программа.

В результате происшествия пострадали более 4 тысяч человек, 11 погибли.

Ранее движение «Хезболла» возложило ответственность за взрывы пейджеров на Израиль. Оно пригрозило отомстить.

Также сообщалось, что экс-сотрудник спецслужб США Эдвард Сноуден заявил, что пейджеры массово сдетонировали в Ливане из-за встроенных взрывных устройств, а не из-за кибератаки.