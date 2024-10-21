WSJ: кнопочные телефоны могут вытеснить сенсорные из-за простоты в управлении
Мир может вернуться к кнопочным гаджетам, сообщает РИА Новости со ссылкой на Wall Streeet Journal.
Сейчас становится популярным кнопочное управление на многих устройствах: от электронных книг и мобильных телефонов до индукционных плит.
По словам экспертов, это связано с простотой такого управления, тактильностью и возможностью использования без зрительного контакта.
Ранее депутат Госдумы Артем Кирьянов призвал россиян отказаться от iPhone и рассмотреть альтернативные средства связи. По его словам, это необходимо, чтобы обезопасить себя от деятельности американских корпораций.