сегодня в 09:43

WhatsApp* не работает в Москве и других регионах России

Россияне из пяти регионов массово пожаловались на сбой в работе мессенджера WhatsApp*. Об этом сообщается на сайте Downdetector .

WhatsApp* временно перестал работать в Подмосковье и столице. На сбои пожаловались жители Калужской, Вологодской, Рязанской областей.

Россияне жалуются, что им не приходят оповещения. Они зафиксировали общий сбой, проблемы в работе мобильного приложения.

WhatsApp* не работает ни на телефонах, ни на компьютерах. С проблемой столкнулись пользователи всех интернет-провайдеров.

Ранее член комитета Госдумы по информационной политике, информационным технологиям и связи Антон Немкин рассказал о неизбежности блокировки WhatsApp* в России. Мессенджер постоянно игнорирует законодательство РФ, представляет угрозу безопасности жителей. В связи с этим его блокировка — только вопрос времени.

*WhatsApp принадлежит компании Meta, признанной в РФ экстремистской, террористической и запрещенной.

