Самая передовая в ФРГ система противовоздушной обороны (ПВО) Arrow 3 не смогла бы перехватить российскую ракету «Орешник» или подобную, сообщает RT .

Как пишет газета Die Welt, ссылаясь на командование НАТО, у «Орешника» дальность до 5,5 тыс. км, поэтому ракета может достигнуть любой точки на территории Европы. А немецкие системы не в состоянии остановить данную угрозу. У Arrow 3 сейчас есть только начальные возможности, то есть система не полностью боеспособна.

В теории, по мнению источника в Североатлантическом альянсе, для перехвата «Орешника» мог бы использоваться комплекс Patriot, но он частично, если вообще эффективен против созданного гиперзвукового оружия.

9 января российские военные с помощью «Орешника» поразили производство беспилотников, которые атаковали резиденцию президента РФ Владимира Путина.

