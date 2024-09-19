Взорвавшиеся в Ливане рации обнаружили в продаже в России

Рации Icom V82, подобные взорвавшимся в Ливане, можно приобрести в России. На объявления об их продаже обратило внимание РИА Новости .

На популярных маркетплейсах нашлось несколько объявлений о продаже раций этой модели. Устройства стоят до 6 тыс. рублей.

Ранее стало известно, что в Ливане сдетонировали более 500 раций и радиоприемников «Хезболлы». По данным Baza, в результате новых взрывов коммуникационных устройств пострадали более 100 человек. Об этом сообщил канал AL ADATH.

Reuters отмечает, что рации были приобретены около пяти месяцев назад. Это произошло в одно время с закупкой пейджеров.

17 сентября в Ливане начали детонировать пейджеры. Движение «Хезболлах» возложило ответственность за взрывы на Израиль.

Число жертв в результате взрывов средств связи в Ливане возросло до 20.