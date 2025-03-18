Выставка «РусАртСтиль» пройдет в Москве в конце марта

IX Выставка-ярмарка «РусАртСтиль» пройдет в Москве с 26 по 30 марта

В период с 26 по 30 марта 2025 года в самом сердце Москвы, в выставочном пространстве Даниловский Event Hall, развернется IX Выставка-ярмарка народных мастеров, художников и дизайнеров России «РусАртСтиль».

«РусАртСтиль» — это масштабный фестиваль искусств, который включает в себя не только выставку-ярмарку работ одаренных российских мастеров и художников, но и модные показы, встречи с известными дизайнерами и художниками, насыщенную концертную программу, обучающие мастер-классы для юных посетителей и креативную фотозону.

Этой весной «РусАртСтиль» превратится в захватывающее путешествие по богатому миру народной культуры различных регионов России, охватывающее разные эпохи и времена. Гостей встретят колоритные скоморохи на ходулях. Театр исторической реконструкции перенесет зрителей в эпоху Лермонтова, позволяя почувствовать себя гусаром или барышней на императорском балу. Впервые на выставке выступит известный гусляр, композитор и мультиинструменталист Кирилл Богомилов, автор музыки для фильмов и сериалов, таких как «Холоп» и «Последний Богатырь. Наследие». Его этномастерская «Кантелеонъ» представит коллекцию уникальных гуслей. Кроме того, каждые два часа будут проводиться интерактивные мастер-классы, посвященные древнерусской музыке, с демонстрацией звучания забытых инструментов, таких как свирели, калюки, двойные жалейки, смычковые гудки XII века, богатырские гусли и колесные лиры.

В выходные дни музей народной игрушки «Забавушка» приглашает на игровую программу «Весна красна!». Гости познакомятся с традициями весенних праздников, узнают, как звали весну, примут участие в народных играх и хороводах, увидят кукол весенней обрядности из коллекции музея, услышат заклички, веснянки и загадки. Здесь же пройдут мастер-классы по росписи деревянных и глиняных птичек-свистулек, пасхальных яиц, изготовлению Вербного деревца и народных игрушек.

В воскресенье посетителей ждет яркий Парад шляп и флешмоб от Международной Ассоциации дизайнеров головных уборов.

Главная цель выставки «РусАртСтиль» — продемонстрировать гармоничное сочетание богатого культурного наследия страны с современными тенденциями в творчестве, моде и быту, формируя уникальный русский стиль, объединяющий этнические традиции и современность.

В IX выставке-ярмарке «РусАртСтиль» примут участие свыше 240 экспонентов из 37 регионов России, включая Москву, Санкт-Петербург, Хабаровский и Красноярский края, Липецкую, Ярославскую и Нижегородскую области, Республики Удмуртия, Башкортостан и Крым.

Посетителей ждут изысканные кружевные изделия, работы талантливых фарфористов и керамистов, изделия из дерева и бересты, ювелирные украшения, а также одежда и аксессуары в этническом стиле от известных российских брендов.

Вход на выставку будет бесплатным. Более подробная информация о мероприятии доступна на сайте.