Выгорание и потеря смысла: почему может пропасть мотивация?

Эксперт: выгорание может возникнуть, если долго работать на пределе сил

Тренер по личной эффективности и предприниматель Владимир Стекольщиков заявил, что у апатии и потери мотивации к работе и жизни может быть множество причин: эмоциональное выгорание, отсутствие результата, потеря смысла деятельности и просто физическая усталость, сообщает «Вечерняя Москва».

По его словам, если такое состояние длится дольше месяца, то стоит обратиться за квалифицированной помощью. Иногда речь идет об обычной прокрастинации, в других случаях это настоящее выгорание, хронический стресс или депрессивный эпизод. Помочь разобраться могут профессиональные психотерапевты.

Эмоциональное выгорание может возникнуть, если долго работать на пределе сил, не разрешая себе отдыха и не видя достаточный результат.

Кроме того, организм человека не бесконечный: недосып, малоподвижный образ жизни, отсутствие отдыха, дефицит необходимых витаминов и микроэлементов также могут привести к потере мотивации, отметил эксперт.

По его словам, чтобы вернуть себе силы, желание жить и работать, следует в первую очередь выспаться, разгрузить голову и оставаться в моменте.