Выдавала за свой: элитный коттедж в Подмосковье не принадлежит коучу Тлиашиновой

После того, как стало известно, что звездный коуч Инна Тлиашинова стала фигуранткой дела о неуплате налогов, коттедж, который блогерша выдавала за свой, появился в продаже. Позже выяснилось, что элитная недвижимость не принадлежит женщине, она лишь арендовала жилье, пишет SHOT .

Тлиашинова оказалась не владелицей, а арендатором роскошного особняка в престижном коттеджном поселке «Горки-7» в Подмосковье. Однако этот факт не мешал ей обманывать аудиторию и выдавать коттедж за собственный дом.

Элитное жилье звездный коуч использовала в качестве фона для создания премиальных видео в режиме реального времени, которые публиковала в социальных сетях. В процессе одного из журналистских расследований выяснилось, что Тлиашинова не имеет прав собственности на дом, который сейчас выставлен на продажу за 450 млн рублей.

Несмотря на продажу обучающих курсов по улучшению финансового потока через осознанное дыхание, средств для покупки такого дома у самой блогерши не было.

Ранее СК возбудил уголовное дело в отношении звездного коуча, которая в период с 2020 по 2022 год не платила налоги и задолжала государству 431 млн рублей. Текущий долг Тлиашиновой, по данным СМИ, составляет 460 863 348,69 рубля.