Выброс плазмы от Солнца может дойти до Земли

7 октября плазма от Солнца может достигнуть Земли. Всплеск солнечной активности наблюдался 3 октября . Плазме нужно от 2 до 5 суток, чтобы достичь нашей планеты, сообщается в Telegram-канале лаборатории солнечной астрономии ИКИ РАН.

Для ухода плазмы от Солнца и преодоления солнечной гравитации нужны довольно высокие скорости. При более низких скоростях плазма просто останавливается и падает обратно на Солнце.

По словам ученых, есть и промежуточный вариант, когда газовое облако тормозится, теряет большую часть энергии, но все же уходит от Солнца. Эти выбросы доходят до Земли за 4–5 дней. Такое облако во вторник должно добраться до планеты.

Из-за этого возможны геомагнитные активности. При этом главный научный интерес состоит в том, оправдается расчет ученых или нет.

Ранее жители разных регионов России заметили в небе яркое северное сияние. Природное явление появилось на фоне мощной вспышки на Солнце, которую ученые зафиксировали накануне.

