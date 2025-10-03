На Солнце произошел мощный выброс плазмы

3 октября на Солнце была зафиксирована мощная вспышка класса M1.5, сопровождавшаяся значительным выбросом корональной массы (ВКМ) в направлении Земли. Это первое абсолютно подтвержденное событие в наблюдаемом подъеме активности, начавшемся в конце сентября и продолжающемся в начале октября, говорится на сайте Лаборатории солнечной астрономии ИКИ и ИСЭФ .

В предыдущие 3–4 дня также отмечались выбросы плазмы, но они проходили мимо Земли. В эпицентре вспышки находился крупнейший из видимых в настоящее время активных центров на Солнце, обозначенный номером 4232 и находящийся точно на линии, соединяющей Солнце и Землю.

Подобное положение практически исключает промах плазменного облака мимо планеты. Единственная неопределенность заключается в том, сможет ли плазма достичь необходимой скорости для отрыва от Солнца, которая должна составлять не менее 600 км/с.

На данный момент доступны только данные телескопических наблюдений, по которым сложно точно оценить скорость выброса.

Основываясь на визуальной оценке, событие имеет значительный масштаб и, если подтвердится факт его отрыва, достигнет Земли примерно через 2,5 суток, а именно во второй половине дня 5 октября.