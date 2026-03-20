Введен карантин: бешеную лисицу заметили в деревне в Кузбассе

В деревне Каралда Беловского округа обнаружили лису, зараженную бешенством. Власти ввели карантин на два месяца, сообщает Сiбдепо .

Труп дикой лисы нашли в Каралде. Диагноз подтвердило ГБУ «Беловская станция по борьбе с болезнями животных». После этого в населенном пункте ввели жесткие ограничения сроком на 60 дней.

В радиусе 500 метров запретили любые операции с животными. Их нельзя лечить, вывозить или перегруппировывать. Специалисты также рекомендуют ограничить доступ посторонних на эту территорию.

Ветеринары обходят дворы и проводят вакцинацию домашних животных и скота. По данным властей, это уже десятый случай бешенства в Белове с начала года.

