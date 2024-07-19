ВЦИОМ исследовал отношение россиян к другим национальностям

В России 81 процент жителей не испытывают негатива к мигрантам

В России 81 процент жителей не испытывают негатива к другим национальностям, сообщили в пресс-службе ВЦИОМ по итогам социсследования.

«Мы приехали в населённый пункт, где проживают наши респонденты и мигранты из других стран. 81% заявили, что они не испытывают негативных эмоций к тем, кто приехал к ним в населенный пункт из других стран.», — сказал глава департамента политических исследований ВЦИОМ Михаил Мамонов.

По словам специалиста, в России отмечается высокий уровень межнациональной консолидации в стране.

Результаты исследования были озвучены на круглом столе «Межнациональное единство как основа развития России».

Ранее в Самаре мигранты избили депутата Госдумы.