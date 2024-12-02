Вторая фигурантка дала показания против бывшего главы Сергиево-Посадского округа

Вторая фигурантка дела экс-главы Сергиево-Посадского округа Дмитрия Акулова, которого арестовали по подозрению в совершении коррупционного преступления, дала показания против него, сообщает ТАСС .

По версии следствия, с января 2019 по июль 2024 года Акулов брал взятки от руководителя МФЦ за покровительство и попустительство по службе. В общей сложности он получил более 15 млн руб.

Сама руководитель МФЦ взяла на работу не менее пяти фиктивных сотрудников, которые якобы работали и получали зарплату. Им было начислено около 15 млн руб. На самом деле все деньги обналичивались руководителем.

Вторая фигурантка дела дала показания против Акулова. Женщина заявила, что в разные периоды времени экс-глава Сергиево-Посадского округа брал взятки по 100 тыс. руб.

Это подтверждается и материалами дела. По данным протоколов допросов и очной ставки, обвиняемая неоднократно передавала Акулову взятки в размере 100 тыс. руб.

Ранее экс-зампред правительства Подмосковья Илья Бронштейн признал вину по делу о взятке. Он получил ее от гендиректора фирмы.