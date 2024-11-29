Экс-зампред правительства Подмосковья Бронштейн признал вину по делу о взятке

Бывший заместитель председателя правительства Подмосковья Илья Бронштейн признал вину по делу о взятке в 25 млн рублей, которую он получил от гендиректора фирмы, сообщает РИА Новости .

Бронштейн получил взятку за беспрепятственное участие фирмы в конкурсе по закупке интерактивных панелей в образовательные организации региона. Также зампред обещал гендиректору попустительство по службе и общее покровительство.

Гендиректор коммерческой организации также находится под стражей. Обвиняемые возражали против такой меры пресечения, но суд все же арестовал их.

Илью Бронштейна задержали 13 сентября. По данным следствия, он мог получить взятку в 25 млн рублей. Также по делу задержан ректор Корпоративного университета развития образования (КУРО) Московской области Андрей Лубской, который выступал посредником в передаче денежных средств.