Глава Сергиево-Посадского округа и руководитель местного МФЦ задержаны за коррупцию

Силовики задержали главу Сергиево-Посадского городского округа Дмитрия Акулова и руководителя местного МФЦ. Их подозревают в совершении коррупционных преступлений, сообщает ГСУ СКР по Подмосковью.

Уголовное дело по части 6 статьи 290 УК РФ, части 5 статьи 291 УК РФ и части 4 статьи 159 УК РФ возбуждено по материалам оперативных служб.

По информации следователей, с января 2019 года по июль 2024 года Акулов систематически брал взятки от руководителя МФЦ за общее покровительство, а еще попустительство по службе. Всего глава Сергиева Посада получил не менее 15 млн рублей.

Еще с января 2019 по июль 2024 года глава МФЦ фиктивно взяла на работу в учреждение не менее пяти «сотрудников». Эти люди фактически в центре не работали, а плату за них получала руководитель.

За указанный период таким сотрудникам было выплачено свыше 15 млн рублей.

С подозреваемыми уже провели ряд следственных действий. В субботу следствие ходатайствует перед Тверским судом столицы об аресте главы округа. Также руководителя МФЦ уже заключили под стражу.