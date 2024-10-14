Солдаты ВСУ побросали оружие и сдались в плен российским военнослужащим во время боев за Островское в Донецкой Народной Республике, сообщает пресс-служба Минобороны РФ .

Ранее населенный пункт перешел под полный контроль российской армии. Военнослужащие 5-й отдельной мотострелковой бригады «Южной» группировки войск рассказали, как проходило освобождение Островского.

Командир роты с позывным Герцин отметил, что в течение трех дней были собраны штурмовые группы и вся необходимая техника. Затягивать с освобождением не стали. Военнослужащие взаимодействовали с командиром танкового батальона, разработали план захода, а затем зашли в сам населенный пункт.

Российские штурмовые группы провели наступательные действия, в результате которых ВСУ были вынуждены спешно отступить в соседний населенный пункт Курахово. При этом они оставили много раненых на позициях. Попавшие в окружение украинские боевики побросали оружие и сдались в плен.

Между тем российским войскам удалось успешно закрепиться в Островском. Они зачистили населенный пункт от ВСУ, выставили посты и ведут круглосуточное дежурство.

Российские военнослужащие продолжают освобождать Донбасс.