Вся попа в сперме: неизвестный эякулировал на москвичку в вагоне МЦК

Пассажирка МЦК обнаружила сперму на своей одежде после поездки в переполненном вагоне. Москвичка обратилась с заявлением в полицию, сообщает Telegram-канал «Осторожно, Москва» .

Жительница столицы Надежда (имя изменено) рассказала, что инцидент произошел 4 июня в поезде МЦД по пути к станции «Ростокино».

В переполненном первом вагоне позади нее стоял незнакомый мужчина. На своей станции она вышла на платформу, где прохожие обратили внимание на следы неизвестной жидкости на брюках девушки.

По словам москвички, очевидцы сразу предположили, что это сперма, а один из находившихся рядом мужчин передал Надежде салфетки. Девушка обратилась с заявлением в полицию. Салфетки Надежда передала правоохранителям в качестве возможного вещественного доказательства. Для установления личности мужчины полицейские намерены изучить записи с камер видеонаблюдения.

«Я пошла в полицию писать заявление. Все-таки будут смотреть все камеры, постараются найти», — заявила девушка.

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