Всего 20 тысяч: Дмитрий Нагиев пожаловался на маленькую пенсию

Известный актер, шоумен и телеведущий Дмитрий Нагиев в интервью для YouTube-шоу Circle Property Dubai признался, что беспокоится из-за будущей пенсии в 20 тыс. рублей, сообщает Super.ru .

Также один из самых высокооплачиваемых российских артистов отметил, что имеет накопления в 70 тыс. долларов, которые кажутся ему недостаточными для спокойной старости.

Разговор о деньгах зашел на встрече с Нагиева с друзьями из агентства недвижимости в Дубае. Риелторы предложили артисту инвестировать средства в коммерческую недвижимость для получения дополнительного дохода. В ответ телеведущий подчеркнул, что пока не видит перспектив для крупных вложений, несмотря на то, что его ежегодный доход ранее оценивался в 3 млн долларов.

Звезда сериала «Физрук» по-прежнему часто прилетает в Дубай, где посещает мастер-классы и отдыхает. Однако он опроверг слухи о многомиллионных гонорарах за выступления, отметив, что ему лишь компенсируют расходы на перелет, проживание и питание.

Нагиев добавил, что придерживается патриотической позиции в финансовых вопросах. Он поддерживает бизнес своего брата в Петербурге, а также часто думает о людях в регионах, которые скромно живут и не имеют таких возможностей.

Ранее россиянам назвали регионы с наибольшими размерами пенсий. Чукотский автономный округ сохранил лидерство по размерам пенсионного обеспечения со средним показателем 38 173 рубля в месяц.