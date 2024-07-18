«Все вранье»: жена телеведущего Познера опровергла его госпитализацию

Жена журналиста и телеведущего Владимира Познера Надежда Соловьева опровергла появившуюся информацию о том, что ее муж госпитализирован, сообщает 360.ru .

Ранее Mash написал, что 90-летний Познер попал в больницу с онкологией, ему провели курс химиотерапии.

«Вранье, все вранье. Все у него отлично», — сказала Соловьева.

При этом ранее у телеведущего два раза диагностировали онкологию. В 59 лет у него выявили рак простаты, а в 80 лет — рак кишечника.