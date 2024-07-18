Mash: телеведущий Владимир Познер попал в больницу из-за онкологии

В июне журналист обратился к врачам, он пожаловался на плохое самочувствие.

Познера положили в палату и провели курс химиотерапии. Около суток он провел под капельницами. На сегодняшний день телеведущий наблюдается у онколога.

Со слов Познера, впервые у него выявили онкологию в 59 лет, когда он жил в Нью-Йорке. Тогда ему диагностировали рак простаты, прошла успешная операция. В 80 лет у него обнаружили рак кишечника.