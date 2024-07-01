сегодня в 14:23

Российские подразделения группировки войск «Запад» освободили населенный пункт Степовая Новоселовка в Харьковской области, а также заняли более выгодные рубежи, сообщает пресс-служба Минобороны РФ.

Кроме того, ВС РФ нанесли поражение формированиям 21-й, 44-й, 60-й, 66-й мехбригад противника и 125-й бригады теробороны. Столкновения были около населенных пунктов Макеевка, Нововодяное, Невское, Стельмаховка ЛНР и Терны ДНР.

Всего украинская армия потеряла до 475 бойцов, бронетранспортер М113 американского производства и четыре пикапа.

Также российские военные штурмуют Стельмаховку на сватовском направлении спецоперации. Десант постепенно закрепляется на взятых позициях.