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Российские военные проводят штурм населенного пункта Стельмаховка и закрепляются в районе Карловки, сообщается в Telegram-канале «Операция Z: военкоры русской весны».

Бойцы при поддержке бронетехники атакуют Стельмаховку на сватовском направлении спецоперации с восточной стороны. Российский десант высадился в районе западной части балки и начал штурм населенного пункта и лесополосы южнее балки. ВС РФ постепенно закрепляются на занятых позициях.

На покровском направлении восточнее Карловки военные закрепляются в районе садового товарищества «Рассвет». На севере Карловского водохранилища ВС РФ атакуют противника вдоль лесополосы в направлении садового товарищества «Донбасс» и около села Яснобродовка.

Ранее россияне взяли крупный опорный пункт ВСУ, располагавшийся на окраине Кирова. Для прохода к нему использовали подземный туннель длиной свыше 3 км.