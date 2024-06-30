Российские военные взяли крупный украинский опорный пункт на окраине Кирова

Штурмовые подразделения отряда «Ветераны» группировки войск «Центр» заняли крупный опорный украинский пункт на восточной окраине населенного пункта Кирова. Для этого использовали подземный туннель, сообщает пресс-служба Минобороны РФ.

Бойцам удалось скрытно расчистить и использовать туннель протяженностью более 3 км вдоль канала Северский Донец. Они зашли в тыл хорошо укрепленного опорного пункта с долговременными огневыми точками и подземными укрытиями. По туннелю военные наладили снабжение штурмовиков.

Бойцы, благодаря фактору внезапности, заставили бойцов ВСУ сдаться или бросить позиции и отступить.

ВС России продолжают проведение СВО на территории Украины.