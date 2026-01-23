Врачи объяснили, почему зимой снижается энергия

Эксперты рассказали, как справиться с апатией и усталостью в холодный сезон

Нижегородские врачи на лектории в парке науки ННГУ рассказали, как сезонные изменения зимой влияют на самочувствие, настроение и физиологию человека, а также дали советы по поддержанию здоровья в этот период, сообщает pravda-nn.ru .

Зимой организм человека переходит в режим энергосбережения: короткий световой день, холод и снижение физической активности приводят к упадку сил, ухудшению настроения и снижению иммунитета. Врачи отмечают, что зимняя апатия — это естественная реакция на сезонные изменения, а не проявление лени.

Световой день напрямую влияет на выработку серотонина и витамина D, отвечающих за настроение и общее самочувствие. Недостаток солнечного света приводит к снижению уровня этих веществ, что вызывает усталость, сонливость и снижение мотивации. Врач-реабилитолог Михаил Пьянзин пояснил, что дефицит витамина D может вызывать мышечные спазмы и дискомфорт, а восполнить его можно с помощью добавок по рекомендации специалиста.

Зимой также увеличивается уровень мелатонина — гормона сна, что делает человека вялым и утомляемым. Повышение кортизола, гормона стресса, дополнительно усиливает тревожность. Кроме того, в холодное время года снижается либидо, могут возникать нарушения сна и аппетита, а стремление к уединению и раздражительность часто связаны с сезонным аффективным расстройством.

Врач-психиатр Янина Загряжская подчеркнула важность физической активности и прогулок на свежем воздухе для поддержания морального и физического здоровья. Она рекомендовала не винить себя за снижение продуктивности, а адаптироваться к особенностям зимнего периода.

Эксперты посоветовали утепляться, заниматься спортом, использовать искусственный свет, принимать витамины по назначению врача и правильно питаться. Важно помнить, что зима — это время восстановления и подготовки к новому сезону.

