Женщину, ехавшую на поезде Казань — Адлер, который сошел с рельсов после столкновения с КамАЗом, привезли в волгоградскую больницу. Пассажирке могли ампутировать обе ноги, сообщает SHOT .

Состояние 54-летней Елены крайне тяжелое. Сейчас доктора борются за ее жизнь.

Женщина отправилась из Казани в Сочи вместе с приятельницей. Они собирались отдохнуть в курортном микрорайоне Лоо. Однако их планы нарушились, когда во время столкновения поезда с КамАЗом Елену зажало между вагонами.

Почти сразу после инцидента женщину привезли в Центральную районную больницу города Котельниково. Но затем доктора отправили ее в Волгоград на вертолете санитарной авиации.

У Елены диагностировали несколько тяжелых травм — закрытый оскольчатый перелом таза и закрытую черепно-мозговую травму.

Ранее глава Минздрава РФ Михаил Мурашко заявил, что после столкновения поезда и грузовика на переезде в Волгоградской области в больницах остаются 22 пострадавших, из которых восемь человек — несовершеннолетние. Также известно, что машинист состава дал первые показания силовикам.