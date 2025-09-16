Врачам и учителям могут вернуть пенсионные коэффициенты

Парламентарий предложил три ключевых нововведения: специальную надбавку за длительный трудовой стаж, введение персональных коэффициентов для социально значимых профессий — в первую очередь для врачей и педагогов — а также возврат специальных доплат за квалификационные категории и почетные звания.

По его словам, нынешняя система, унаследованная от советского периода, так и не была полноценно адаптирована к рыночным условиям, что привело к разрыву между ожиданиями граждан и реальными возможностями бюджета.

Гаврилов напомнил, что ранее пенсия рассчитывалась как процент от заработка с четкими надбавками, однако затем была заменена на усредняющие показатели, что, по его мнению, требует исправления.

Ранее в Госдуме предложили создать систему специальных пенсионных надбавок за преданность работодателю.