Врачам и учителям могут вернуть пенсионные коэффициенты
Член Национального финансового совета и председатель думского комитета по собственности Сергей Гаврилов (КПРФ) выступил с инициативой кардинального пересмотра пенсионной формулы, сообщает kp.ru.
Парламентарий предложил три ключевых нововведения: специальную надбавку за длительный трудовой стаж, введение персональных коэффициентов для социально значимых профессий — в первую очередь для врачей и педагогов — а также возврат специальных доплат за квалификационные категории и почетные звания.
По его словам, нынешняя система, унаследованная от советского периода, так и не была полноценно адаптирована к рыночным условиям, что привело к разрыву между ожиданиями граждан и реальными возможностями бюджета.
Гаврилов напомнил, что ранее пенсия рассчитывалась как процент от заработка с четкими надбавками, однако затем была заменена на усредняющие показатели, что, по его мнению, требует исправления.
Ранее в Госдуме предложили создать систему специальных пенсионных надбавок за преданность работодателю.