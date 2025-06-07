Возможно падение деревьев: жителей Подмосковья предупредили о штормовом ветре

сегодня в 16:51

МЧС предупредило жителей Подмосковья о штормовом ветре в субботу

Согласно прогнозам синоптиков, в субботу до 21:00 на территории Подмосковья ожидаются сильный ливень, гроза, град и штормовой ветер с порывами до 23 м/с. Есть риск падения деревьев и шатких конструкций, сообщает пресс-служба ГУ МЧС России по Московской области.

Водителям в непогоду рекомендуют соблюдать скоростной режим, включить «аварийку» или ближний свет. Также не следует парковать машину вблизи деревьев, рекламных щитов и линий электропередачи.

Еще жителям региона, находящимся дома, следует отключить электроприборы из розеток, закрыть окна, и убрать вещи с балконов.

На улице гражданам следует быть бдительными и внимательными, не прятаться под деревьями и шаткими конструкциями, а также избегать открытых пространств и водоемов.