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Востоковед ВШЭ: пейджеры в Ливане взорвали в целях стабилизации «Хезболлы»

Ученый-востоковед, старший преподаватель Школы востоковедения ВШЭ Андрей Чупрыгин считает, что возможной целью подрыва пейджеров может быть «стабилизация „Хезболлы“ в Ливане, сообщает KP.RU .

«Цель — охладить пыл руководства „Хезболлы“, предотвратив возможную эскалацию действий организации против Израиля. И, на мой взгляд, это удастся», — сказал он.

По его словам, этот инцидент, за который возможно несут ответственность спецслужбы Израиля, является «мастерской операцией».

Ранее движение «Хезболла» возложило ответственность за взрывы пейджеров на Израиль. Оно пригрозило отомстить.

Также сообщалось, что экс-сотрудник спецслужб США Эдвард Сноуден заявил, что пейджеры массово сдетонировали в Ливане из-за встроенных взрывных устройств, а не из-за кибератаки.