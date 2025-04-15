Восполняем дефициты: диетолог посоветовала, чем кормить детей весной

Диетолог Панова: детям весной лучше всего давать жирную рыбу и молочку

Диетолог Ольга Панова рассказала, какие продукты необходимо включить в рацион ребенка весной, чтобы восполнить дефициты витаминов — в этот период детский организм больше всего нуждается в витамине D, так как без него не усваивается кальций.

«Самый главный источник — это, конечно, солнечный свет, также он есть в жирной рыбе, в яичных желтках, в сливочном масле, в молочных и кисломолочных продуктах, в печени трески», — рассказала Панова в эфире радио Sputnik.

Полезнее всего морская рыба — лосось, скумбрия, селедка. Однако многие дети не любят рыбу, а тем более печень, поэтому по рекомендации врача можно пропить витамин Д и омегу-3, дефицит которой также часто встречается у детей. Вместо рыбы можно давать грецкие орехи и тыквенные семечки, добавлять в блюда льняное масло, посоветовала эксперт.

А чтобы обеспечить детский и подростковый организм кальцием (для усвоения которого и нужен витамин D), необходимо предлагать ребенку молочные продукты, сыр, творог, кунжут, миндаль, зелень — заодно это источники витамина В.

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