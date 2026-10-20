«Воспитывал, как кошек»: Куклачев рассказал, как отец давал детям свободу выбора

Дрессировщик Дмитрий Куклачев сравнил воспитание в семье с отношением к кошкам: его отец Юрий Куклачев мягко направлял детей, но не навязывал им решения, сообщает «Абзац» .

Дмитрий Куклачев рассказал о подходе отца к воспитанию в интервью Тутте Ларсен для проекта «Нетленка» на «Абзаце». По его словам, Юрий Куклачев давал ему, его брату и сестре возможность выбирать самостоятельно.

«Отец нас воспитывал всегда всех — и меня, и брата, и сестру — как кошек. Он никогда не довлел своим мнением. То есть он говорил, но не настаивал ни на чем, не давил. И это одно из его уникальных качеств как воспитателя. Вот это умение мягко направить. Это очень важно», — сказал Куклачев.

Дмитрий также отметил, что отец никогда не вмешивался в его ссоры с супругой Мариной и всегда сохранял нейтралитет.

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