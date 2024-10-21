Воспитание и организация пространства: как отучить кошку лазать по столам

Председатель клуба любителей кошек, фелинолог, зоопсихолог Юлия Малькова рассказала, как отучить кошку лазать по столам. По ее словам, стоит начать с организации в доме пространства и с воспитания животного.

Эксперт призналась, что полностью отучить кошку от привычки забираться на столы практически невозможно. Такова особенность их физиологии — от диких предков им передалась склонность находиться на более высокой позиции над землей. То есть, конечно, они могут перемещаться по «земле», но в основном стремятся находиться выше, пояснила Малькова.

Но если хорошо воспитать животное, при хозяине кошка может и не лазать по столам.

«Сразу снимать оттуда, где ей быть не положено, и четким, жестким голосом говорить: „Нельзя“. Животное, когда оно спускается вниз, лучше поощрить. То есть вы сняли кошку со стола и сразу дали какую-то вкусняшку, чтобы она, во-первых, не привыкала там находиться, а во-вторых, чувствовала себя в безопасности именно на полу», — отметила зоопсихолог в эфире радио Sputnik.

Но в отсутствие хозяина, скорее всего, питомец все равно попытается запрыгнуть на стол.

Помимо того, что нужно воспитывать животное, важно также правильно организовать пространство в доме, считает Малькова. Не стоит оставлять на столе ничего, что могло бы привлечь внимание кошки. К примеру, конфеты будут восприниматься ею как игрушки. Также никакие остатки пищи не должны оставаться в доступе — все нужно убирать и желательно мыть, чтобы на поверхностях не осталось ничего, что могло бы заинтересовать кошку.