«Восхищает красота»: китайский студент рассказал о любви к Санкт-Петербургу

Китаец Юйлун: в России каждый город не похож на другой

Студент Санкт-Петербургского государственного университета из Китая Ма Юйлун заявил, что идея путешествия в Карелию пришла ему после очередной прогулки по Северной столице, сообщает газета «Петербургский дневник» .

«Я просто хотел посмотреть, как выглядит город. А потом, когда я обошел почти весь Петербург, посмотрел на карту и увидел леса и много других городов. И захотел побывать там тоже», — сказал молодой человек.

По его словам, до Приозерска он доехал на электричке, а затем пешком отправился в горный парк «Рускеала» — один из природных символов Карелии.

В самом Петербурге его больше всего поражает красота зданий и архитектура. В Китае почти все города одинаковые, а в России ни один не похож на другой, заключил студент.

Ма Юйлун с момента приезда в Петербург учит русский язык, а со 2 курса начал давать уроки по китайскому для жителей города: он работает и с маленькими детьми, и со взрослыми учениками.

