Воробьева попросили наградить охранника за спасение людей при пожаре во Фрязине

Депутат Госдумы Дмитрий Гусев обратился к губернатору Московской области Андрею Воробьеву с инициативой о награждении охранника сгоревшего во Фрязине здания, который спас десятки человек, сообщает SHOT .

Гусев считает, что охраннику Багомеду Багомедову нужно вручить государственную награду «За отвагу на пожаре» за то, что во время возгорания он начал бегать по этажам здания и предупреждать персонал. Своими действиями мужчина спас десятки человек.

Парламентарий отметил, что не смог скрыть удивления, когда узнал о восприятии Багомедова своего поступка как чего-то обычного, а не героического.

По предварительным данным, в результате пожара в многоэтажном здании во Фрязине погибли 8 человек. Пострадавшим медики оказывают помощь.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев сообщал, что один из пострадавших в результате пожара находится в тяжелом состоянии в больнице.

«Он в тяжелом состоянии, подключен к ИВЛ. Уже есть положительная динамика, врачи борются за жизнь мужчины», — заявил глава региона.