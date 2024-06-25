Воробьева попросили наградить охранника за спасение людей при пожаре во Фрязине
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Депутат Госдумы Дмитрий Гусев обратился к губернатору Московской области Андрею Воробьеву с инициативой о награждении охранника сгоревшего во Фрязине здания, который спас десятки человек, сообщает SHOT.
Гусев считает, что охраннику Багомеду Багомедову нужно вручить государственную награду «За отвагу на пожаре» за то, что во время возгорания он начал бегать по этажам здания и предупреждать персонал. Своими действиями мужчина спас десятки человек.
Парламентарий отметил, что не смог скрыть удивления, когда узнал о восприятии Багомедова своего поступка как чего-то обычного, а не героического.
По предварительным данным, в результате пожара в многоэтажном здании во Фрязине погибли 8 человек. Пострадавшим медики оказывают помощь.
Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев сообщал, что один из пострадавших в результате пожара находится в тяжелом состоянии в больнице.
«Он в тяжелом состоянии, подключен к ИВЛ. Уже есть положительная динамика, врачи борются за жизнь мужчины», — заявил глава региона.