Воробьев: воссоединение 4 регионов с РФ стало возможным благодаря мужеству людей

Во вторник отмечается День воссоединения Донецкой и Луганской Народных Республик, Херсонской и Запорожской областей с Россией. Три года назад эти территории официально вошли в состав страны, сообщил губернатор Подмосковья Андрей Воробьев.

«Это историческое воссоединение стало возможным благодаря мужеству и стойкости людей, которые выбрали Россию — свою Родину, свою будущность», — написал глава области в своем Telegram-канале.

По его словам, по поручению президента РФ Московская область с первых дней поддерживает подшефные территории — Новоазовский и Тельмановский районы. Там специалисты восстанавливают разрушенное и строят новое: школы, больницы, жилые дома и инфраструктуру. Региональные специалисты, предприятия и волонтеры каждый день трудятся вместе с жителями этих районов, чтобы вернуть им мирную, достойную жизнь.

«Мы вместе — сегодня, завтра и всегда. С праздником, Россия!» — заключил Воробьев.

С 2023 года 30 сентября отмечают День воссоединения Донецкой, Луганской Народных Республик, Запорожской и Херсонской областей с РФ. Именно в этот день в 2022 году четыре региона официально стали субъектами РФ. В них провели референдумы, где на голосовании жители решали, входить ли в состав России.

