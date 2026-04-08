Воробьев: около 500 тысяч детей отдохнут в лагерях Подмосковья в летний сезон

В настоящее время Московская область готовится к старту летнего сезона. Губернатор Подмосковья Андрей Воробьев сообщил, что в 2026 году в оздоровительных лагерях региона смогут отдохнуть около полумиллиона мальчишек и девчонок. Для них свои двери откроют более 1 тысячи площадок, сообщили в пресс-службе губернатора и правительства Московской области.

«Подмосковные лагеря уже начали подготовку к летнему сезону. В этом году отдохнуть в них смогут около 500 тысяч детей со всех уголков нашего региона. Мы стараемся делать так, чтобы каждый ребенок провел время интересно и с пользой: организуем спортивные игры, творческие мастер-классы, экскурсии, турпоходы. Для ребят будут работать не только традиционные оздоровительные лагеря, но и палаточные кемпинги, а также площадки на базе школ. Особое внимание уделяем детям участников СВО. В этом году организуем отдых для 7 тысяч ребят из семей наших героев — это вдвое больше, чем в прошлом сезоне. Смены для них будут проходить в „Литвиново“ в Наро-Фоминском округе, а также в лагерях „Левково“ в Пушкине и „Имени 28 Героев Панфиловцев“ в Волоколамске», — сказал Воробьев.

В предстоящий летний период для детей подготовлена обширная программа досуга. В нее войдут активные игры на свежем воздухе, занятия художественным творчеством и познавательные поездки. Особую поддержку получат дети военнослужащих, участвующих в СВО. Помимо основного оздоровительного комплекса «Литвиново», к приему ребят готовятся два новых современных центра.

Всего в сезоне откроются 125 загородных лагерей и более 900 площадок на базе школ. Они предоставят широкий выбор форм отдыха. Юных туристов ждут специально оборудованные палаточные лагеря, где можно освоить навыки разведения костра, ориентирования по карте и планирования походных маршрутов. При школах и учреждениях культуры будут действовать дневные группы с развивающими занятиями, творческими мастерскими и физической активностью — это удобное решение для родителей, которые могут приводить детей утром и забирать по окончании рабочего дня. Подросткам в лагерях труда и отдыха предложат сбалансированный формат, сочетающий общественно полезный труд с участием в экскурсиях и спортивных состязаниях.

Отдых детей бойцов СВО

Фото - © Пресс-служба Губернатора и Правительства Московской области Фото - © Пресс-служба Губернатора и Правительства Московской области Фото - © Пресс-служба Губернатора и Правительства Московской области Фото - © Пресс-служба Губернатора и Правительства Московской области

Этим летом для детей участников специальной военной операции будут организованы три тематических лагеря. Каждый из них имеет свою особую программу отдыха и развития.

Лагерь «Литвиново», находящийся в живописном Наро-Фоминском округе, предлагает комфортные условия для отдыха на природе. Помимо игр, программа направлена на укрепление здоровья: доступны соляные комнаты, современные бассейны и физиотерапевтические кабинеты. Досуг включает разнообразные активности: от боулинга до занятий в театральной студии. Дети могут играть в спортивные игры, участвовать в творческих мастер-классах, ходить на экскурсии и в походы. Также для них проводятся вечера у костра с приглашенными гостями, среди которых могут быть космонавты или известные летчики.

В «Левково» основное внимание уделяется развитию талантов. На базе комплекса действуют многочисленные секции — от программирования и робототехники до танцев. Большая территория создает возможности для организации масштабных приключенческих игр и спортивных соревнований.

Лагерь «Имени 28 Героев Панфиловцев» отличается своим расположением в исторически значимом месте, что позволяет проводить особые экскурсии. Здесь дети вовлекаются в военно-патриотические игры и изучение истории. В программу входят такие занятия, как стрельба из лука и метание гранат, способствующие развитию ловкости и координации.

О форматах детского отдыха

Фото - © Пресс-служба Губернатора и Правительства Московской области Фото - © Пресс-служба Губернатора и Правительства Московской области Фото - © Пресс-служба Губернатора и Правительства Московской области Фото - © Пресс-служба Губернатора и Правительства Московской области

Стандартный период пребывания в детских лагерях Московской области составляет 14-21 день. Организация питания включает пять приемов пищи в день, а рацион разработан в соответствии с возрастными потребностями детей.

Помимо отдыха в Подмосковье, ребята из малоимущих семей каждый год имеют право на оздоровительную поездку к Черному морю, в лагеря Краснодарского края или иных приморских регионов. В текущем году этой льготой смогут воспользоваться три тысячи детей.

Безвозмездные путевки в оздоровительные учреждения выделяются детям мобилизованных граждан, ребятам с инвалидностью, из семей с низким доходом, оставшимся без родительского попечения, а также сиротам.

В области также действует программа частичного или полного возмещения стоимости путевок в санатории и организации отдыха. На эту меру поддержки могут претендовать дети из многодетных семей, дети военнослужащих, погибших при исполнении долга, дети-инвалиды и сопровождающие их лица, а также иные категории граждан, оказавшиеся в сложных жизненных обстоятельствах. Заявление на компенсацию принимается до 10 ноября текущего года. С 1 января следующего года прием документов возобновляется, что позволяет родителям подготовить необходимый пакет в дополнительно отведенный срок.

Заявку на предоставление бесплатной путевки или возмещение ее стоимости можно подать через региональный портал государственных услуг.

Полный перечень доступных мест отдыха и детальные условия организации летнего досуга опубликованы на этом портале.

Подписывайтесь на канал РИАМО в MAX.