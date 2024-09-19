Воробьев: обеспечение безопасности школьников — всегда под вниманием властей

Губернатор Московской области Андрей Воробьев провел совещание с руководством силовых структур. Во время встречи глава региона отметил, что обеспечение безопасности школьников на протяжении всего учебного года — всегда под вниманием, сообщает пресс-служба губернатора и правительства Подмосковья.

«Прежде всего хочу отметить важность мероприятий, которые прошли 2 сентября. У нас 1 млн 87 тыс. ребят пошли в школу. Обеспечение безопасности и в первый день учебы, и на протяжении всего учебного года всегда остается под нашим вниманием. Мы понимаем, насколько важна слаженность действий», — заявил Воробьев.

Он также поблагодарил правоохранительный блок за большую работу, которая была проведена во время муниципальных выборов.

Ранее Воробьев сообщил, что правоохранительный блок занимается всем, что связано с предупреждением, антитеррористической защитой объектов на территории региона.

«Вместе с тем каждый из нас, еще раз это повторяю, делаю это регулярно, должен четко понимать, насколько важное и сложное время сегодня мы переживаем, и все задачи, которые перед нами стоят, должны выполняться своевременно, качественно и профессионально», — сказал Воробьев.